LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | immenso Leonardo Fabbri | bordata d’argento nel peso! Jacobs si salva per un centesimo!

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DEIDIDI OGGI: ORARI E ITALIANI IN GARA A CHE ORA CORREE CHI SONO I SUOI AVVERSARI 21.40:era praticamente fuori dalla finale prima dell’ultimo lancio in qualificazione, è entrato davvero per poco con l’11ma misura e stasera ha trovato la situazione giusta per andarsi a prendere la medaglia più bella in carriera. Record personale e argento per l’azzurro che un anno fa era in crisi perchè faticava a rimettersi da un infortuni9o che lo aveva bloccato quando sembrava lanciatissimo 21.39: CHE LANCIO DI CROUSER! 23.51!!! 5 CENTIMETRI PIU’ IN LA’ CI SAREBBE STATO IL RECORD DEL MONDO! Nessun rimpianto perche comunque con quel lancio al ...

Sono già iniziati i Mondiali dileggera a Budapest (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 27 agosto). Dalle 19.43 Jacobs e Ceccarelli nelle batterie dei 100 m (semifinali e finale domenica). In ...... 4x400m donne - finale I MONDIALI DI2023 IN DIRETTA SU SKY SPORT Il meglio dell'... Un evento che sarà trasmesso interamenteda Sky e in streaming da NOW . Per l'Italia saranno ...... ed è questo aspetto che la piattaforma distreaming e intrattenimento sportivo ha voluto ... Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l', ...

Mondiali LIVE: Fabbri argento nel getto del peso Sky Sport

Si alza il sipario sui Mondiali di Budapest, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Subito 4 gare con medaglie in palio, compresa la 20 km di marcia maschile con Massimo… Leggi ...TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...