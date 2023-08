LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | gli azzurri deludono nella 20 km di marcia! Ritirato Stano Weir e Fabbri vogliono la finale del peso

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DEIDIDI OGGI: ORARI E ITALIANI IN GARA PERCHE’ LA 20 KM DI MARCIA E’ IN RITARDO E QUANDO COMINCIA 12.00: Chirurgico Crouser che con 21.49 si qualifica per ladelscende al settimo posto 11.59:Inizia la seconda rotazione nel gruppo B del, tra poco Leonardo11.58. Al km 17 Martin sempre davanti, Bonfim e Karstrom a 8?, Dunfee a 19?, Fotunato è 14mo a 1’17”, deludente la sua gara 11.57: Si ritira Massimoche non è stato squalificato 11.55: Darlan Romani! Il brasiliano lancia a 22.37 e si qualifica per lacon 20.81 è sesto al momento 11.53: Al km 16 Martin ...

... ed è questo aspetto che la piattaforma distreaming e intrattenimento sportivo ha voluto ... Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l', ...Dopo lo slittamento a causa del maltempo, si alza ufficialmente il sipario sui Mondiali di2023 da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Subito caccia alle medaglie con Massimo Stano protagonista della 20km di marcia maschile che parte alle 10.50. In giornata altri ...L'Italia ai Mondiali ditra stelle e outsider Mondiali diL'Italia ai Mondiali ditra stelle e outsider 00:01:29 Mondiali diDa Duplantis e Warholm a Fraser - ...

Mondiali, la 20 km di marcia maschile LIVE Sky Sport

Mondiali Atletica 2023 : Calendario Gare, Orari e Canali TV (diretta Sky, Rai, Eurosport), Al via i Mondiali di Budapest, l’evento clou della stagione 2023, in programma da sabato 19 a domenica 27 a ...TV E STREAMING - Copertura tv mai vista prima per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto è in onda, in diretta integrale, su tre emittenti: Rai, Sky ...