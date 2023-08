LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | finale per Iapichino | Weir e Fabbri | Stano stecca nella marcia Stasera Jacobs!

(Di sabato 19 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DEIDIDI OGGI: ORARI E ITALIANI IN GARA 14.51: Si è chiusa la qualificazione del lungo, Larissaè insenza problemi con la sesta misura, 6.73. Queste le finaliste: 1 A Tara DAVIS-WOODHALL USA 6.87 Q -0.1 2 A Marthe KOALA BUR 6.84 Q +0.7 3 B Ivana VULETA SRB 6.82 Q -0.5 4 B Ackelia SMITH JAM 6.78 -0.3 5 B Jasmine MOORE USA 6.73 -1.2 6 A LarissaITA 6.73 +1.4 7 B Leticia ORO MELO BRA 6.73 SB NWI 8 A Ese BRUME NGR 6.72 +1.2 9 B Alina ROTARU-KOTTMANN ROU 6.69 -0.9 10 B Maryse LUZOLO GER 6.66 -0.5 11 A Tessy EBOSELE ESP 6.65 +0.2 12 B Fátima DIAME ESP 6.61 -0.2 14.48: Questa la classifica dell’eptathlon dopo le prime due prove: 1 Anna HALL USA 2145 2 Taliyah BROOKS ...

Jacobs oggi ai Mondiali di Atletica: a che ora corre e dove vederlo in diretta TV e streaming Sport Fanpage

Domani, domenica 20 agosto, è in programma la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest saranno protagonisti tanti azzurri sin dal mattino, con una 20 km di marcia ...Mondiali di Budapest: al via la prima giornata di gare allo stadio, dopo il rinvio di un'ora causa maltempo.