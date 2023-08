L’Italia di Spalletti | ecco come giocherà la nuova Nazionale

Leggi su velvetmag

(Di sabato 19 agosto 2023) Lucianoè ufficialmente il nuovo commissario tecnico delladi calcio. Mafinirà con la clausola che ha firmato col Napoli e che prevede l’impegno a non allenare nella stagione 2023-24, se non dietro il pagamento di una penale da 3 milioni di euro? “non pagherà spontaneamente la clausola” ha dichiarato all’Ansa il consulente legale del club partenopeo, Mattia Grassani, confermando che si va verso un contenzioso con la società azzurra. L’eventuale causa sarà trae il club di De Laurentiis. La Figc è parte estranea e quindi non sarebbe coinvolta ma ha assicurato al nuovo ct il massimo appoggio nel caso dell’avvio di una battaglia legale. Luciano. Foto Twitter @italiaregiaLe questioni legali Il contratto tra Big Luciano e il Napoli ...