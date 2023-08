Lingotti d' oro | i sacchi coi contanti e le armi | il giallo dell' aereo fermato in Zambia

(Di sabato 19 agosto 2023) A bordo di un jet executive registrato a San Marino e sequestrato a Lusaka c'erano fintid'oro, cinque milioni di dollari cash, tre pistole. Servivano per una truffa?

A bordo di un jet executive registrato a San Marino e sequestrato a Lusaka c'erano finti lingotti d'oro, cinque milioni di dollari cash, tre pistole. Servivano per una truffaIl jet executive sequestrato a Lusaka appartiene ad una società di noleggio con base a Dubai e in Belgio, e vola spesso in Africa o Medio Oriente: a bordo finti lingotti d’oro, 5 milioni di dollari ca ...