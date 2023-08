Lille-Nantess – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 19 agosto 2023) Alla ricerca delle prime vittorie della campagna di Ligue 1 2023-24 al secondo tentativo, ilaffronta il Nantes allo Stade Pierre-Mauroy domenica 20 agosto all’ora di pranzo. I Dogues hanno perso un punto nel pareggio per 1-1 contro il Nizza nella prima giornata, mentre i Canaris non sono riusciti a mantenere un vantaggio esiguo nella sconfitta per 2-1 contro il Tolosa. Il calcio di inizio di-Nantes è previsto alle 13 Anteprima della partita-Nantes a che punto sono le due squadreDue mesi dopo aver chiuso la stagione 2022-23 con uno stallo per 1-1 in trasferta contro il retrocesso Troyes, ilha ripreso da dove aveva lasciato quando ha visitato la fortezza dell’Allianz Riviera di Nizza, anche se solo al quarto minuto del secondo tempo supplementare Les Dogues ...