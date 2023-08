Ligue 1 2023 24 | il Psg pareggia ancora | non basta la rete di Mbappè 1-1 col Tolosa

(Di sabato 19 agosto 2023) Secondo pareggio consecutivo per il Paris Saint-Germain che frena anche contro il, termina 1-1. Primo tempo a reti inviolate tra le due formazioni, e con pochissime occasioni per parte. Il match prova a cambiare equilibrio solo al 50esimo quando Zaire-Emery mette inil pallone del vantaggio, laperò viene successivamente annullata per fuorigioco dal Var. A sbloccare il risultato è poi un rigore concesso ai parigini al 62esimo: sul dischetto si presentache non sbaglia, ad insaccare però il successivo rigore concesso dal direttore di gara è però Aboukhalal, l’attaccante marocchino insacca anche lui indagli undici metri firmando il definitivo 1-1. Il Lione perde, bene il Montpellier alla seconda vittoria in1 ...

Le formazioni ufficiali di Tolosa e PSG , sfida valida per la seconda giornata di/2024. Non c'è più Neymar, ma è tornato in gruppo Kylian Mbappé dopo una prima parte d'estate da separato in casa. La squadra di Luis Enrique ha iniziato il suo campionato con un pareggio ...Lens - Rennes è una partita della seconda giornata di1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici. Confermarsi non è mai scontato, soprattutto se non si è abituati a frequentare le posizioni nobili della ...

Il fuoriclasse francese entra nella ripresa, segna il rigore del vantaggio ma i parigini vengono raggiunti all'84' da Aboukhlal ...Vittoria netta per il Montpellier sul campo del Lione, 4-1 in un match valido per la seconda giornata della Ligue 1. I gol nel primo tempo di Nordin (20') ...