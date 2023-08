Liga 2023 24 | Real Madrid al secondo successo | 3-1 sull’Almeria

(Di sabato 19 agosto 2023) Nuovoper ilche si imponeper 3-1, alla seconda giornata di/24. Passano subito in vantaggio i padroni di casa al terzo minuto di gioco, è Arribas a sbloccare il risultato su assist di Robertone, a due passi dalla porta. Non passa molto però, i blancos trovano subito un nuovo pareggio con Bellingham. Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio di Kroos, la rete però, dopo la revisione del var viene annullata per un fallo che ha preceduto l’azione, prima frazione che quindi si chiude sull’1-1. Al 60esimo della ripresa l’equilibrio muta nuovamente, l’attaccante inglese insacca di testa dopo uno splendido cross proveniente da destra, firmando anche una doppietta personale. A mettere il sigillo sul match ci pensa poi Vinicius che, chiudendo ...

La partita Almeria - Real Madrid di sabato 19 agostoin diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata della- 2024 ALMERIA " Sabato 19 agosto all'Estadio del Mediterraneo andrà in scena Almeria - Real Madrid , gara valida per la seconda giornata della- 2024 : calcio di inizio alle ore ...SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Solo panchina per Gabri Veiga, destinato al Napoli e rimasto a guardare nell'anticipo della 2ª giornata diche ha visto il 'suo' Celta Vigo strappare il pari nel finale (1 - 1) sul campo della Real Sociedad . E se al debutto in campionato contro il Girona il tecnico Rafa Benitez gli aveva concesso l'...La partita Barcellona - Cadice di domenica 20 agostoin diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata della- 2024 BARCELLONA " Domenica 20 agosto allo stadio olimpico Lluís Companys andrà in scena Barcellona - Cadice , gara valida per la seconda giornata della- 2024: calcio di inizio ...

Diretta Osasuna - A. Bilbao (0-0) La Liga 2023 la Repubblica

Lucas Paquetá è sotto indagine per il suo presunto coinvolgimento in scommesse combinate, piazzate per importi molto alti in Brasile: dovevano ...Le probabili formazioni di Alaves-Siviglia, match che si giocherà allo stadio Mendizorrotza valido per la seconda giornata della Liga ...