L’ex ministro dell’Istruzione Bussetti è il nuovo direttore dell’USR Veneto

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 19 agosto 2023) L'exdell'istruzione, dell'università e della ricerca del governo Conte I, Marco Busetti, è ildell'USR per ile succede a Carmela Palumbo, ora Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione delValditara. La notizia, riportata da Il Mattino di Padova, non sarebbe ancora stata annunciata con comunicati ufficiali. L'articolo .