Lettera a Nordio di 320 magistrati in pensione | “La separazione delle carriere stravolgerebbe la Carta Rischio pm controllati dal governo”

(Di sabato 19 agosto 2023) “Siamoin, civilisti e penalisti, giudici e pubblici ministeri, che sentono il bisogno di intervenire contro l’annunciata riforma della“. Inizia così la-appello rivolta al ministro della Giustizia Carlodalle toghe della sua stessa generazione, che avvertono dei “pericoli” a cui si andrebbe incontro se diventasse realtà l’antico proposito del centrodestra di creare due distinte figure professionali per la magistrature giudicante e requirente. A sottoscrivere il testo sono stati già in 320 in poco più di tre giorni, tra cui alcuni deipiù famosi d’Italia: si va dall’ex procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi agli ex pm di Mani pulite Gherardo Colombo e Piercamillo ...

Francesco Greco, Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo. E altri ... i magistrati hanno inviato una lettera al Guardasigilli

