Leonor di Spagna | il beauty look militare della principessa

(Di sabato 19 agosto 2023) (Foto Ipa) Sarà regina. È questa la più grande consapevolezza didiche, a quasi 18 anni, ha davanti a sé un futuro già ben delineato. Proprio in questi giorni, infatti, la figlia maggiore di Letizia Ortiz e di Re Felipe diha iniziato il suo percorso di formazione. Tre anni di accademia, che porteranno la futura regina diprima a Saragozza e a Pontevedra per frequentare la Escuela Naval de Marìn e, infine, a Murcia dove sarà un’allieva all’Academia General de Aire de San Javier. Alla fine del suo percorso il grado di Tenete, proprio come papà Filippo di. Un cambiamento radicale per ladiche, in futuro, oltre al titolo regale avrà anche quello di capo delle Forze Armate spagnole. Un ruolo in ...

La principessa delle Asturie ed erede al trono di Spagna, ha iniziato ieri la sua formazione militare. All'arrivo all'Accademia Militare Generale a Saragozza, accompagnata dai genitori, Felipe VI e Letizia, e dalla sorella Sofia, ha detto ai... perché è tempo di seguire le orme paterne in accademia. Ad accompagnare a Saragozza la 17enne ci hanno pensato mamma, papà e la sorella Sofia. Nel grande giorno, la principessa ha indossato un...

L’erede al trono spagnolo è arrivata ieri a Saragozza, dove ha iniziato la sua formazione militare, con la sua famiglia. Il percorso durerà in tutto tre anni, ...Come papà Felipe VI di Spagna, l’erede al trono entra all’Accademia militare di Zaragoza. Dopo il dibattito per risparmiarle il lungo addestramento ...