Leonor di Spagna entra nell’Accademia militare di Saragozza | la sua nuova vita da cadetta

(Di sabato 19 agosto 2023) Sono terminate le vacanze per la principessadi, erede al trono diciassettenne del Paese. Questo giovedì 17 agosto, infatti, la principessa èta a far parte dei cadetti dell’Accademiagenerale di. La primogenita di re Felipe e della regina Letizia intraprenderà il suo addestramentonell’esercito. Si tratta del primo anno, mentre gli altri due l’attendono all’Accademia Aerea Generale di San Javier (Murcia) e alla ScuolaNavale di Marín (Pontevedra). Dopo aver studiato e aver conseguito il diploma presso un prestigioso college del Galles, la principessadivivrà ancora una volta senza la sua famiglia in un centro dove disciplina, gerarchia e rigore sono tutto. Ad ...

La principessa delle Asturie ed erede al trono di, ha iniziato ieri la sua formazione militare. All'arrivo all'Accademia Militare Generale a Saragozza, accompagnata dai genitori, Felipe VI e Letizia , e dalla sorella Sofia, ha detto ai ...... perè tempo di seguire le orme paterne in accademia. Ad accompagnare a Saragozza la 17enne ci hanno pensato mamma, papà e la sorella Sofia. Nel grande giorno, la principessa ha indossato un ...

