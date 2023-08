Leonardo Fabbri vince l' argento nel getto del peso

(Di sabato 19 agosto 2023) AGI -è medaglia d'neldelai XIX Campionati mondiali di atletica leggera in corso a Budapest. L'azzurro è il nuovo vicecampione del mondo con la misura di 22,34 metri, nuovo primato personale. Oro con 23,51, record dei Campionati mondiali, per lo statunitense Ryan Crouser.

L'azzurro secondo con la misura di 22,34medaglia d'argento nel lancio del peso ai Mondiali d'atletica leggera di Budapest 2023. L'azzurro si piazza secondo, con la misura di 22,34, nella gara che lo statunitense Ryan Crouser ...In finale con qualche difficoltà in più anche il secondo azzurro in gara,, che dopo un inizio complicato non ha perso lucidità ed è riuscito a piazzare un 20.74 che gli consente di ...Zane Weir con la seconda miglior misura delle qualificazione (21,82) econ la dodicesima ed ultima disponibile (20,74) conquistano la qualificazione per la finale del getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest, in programma questa sera a partire ...

