L’Empoli cade in casa | Bonazzoli porta alla vittoria il Verona!

(Di sabato 19 agosto 2023) Il Verona la spunta sulnel primo turno di Serie A. A sbloccarla è l’esordiente, poi Duric si avvicina al raddoppio. Empoli-Verona termina 0-1. REPORT – Empoli-Verona, valida per la prima giornata di campionato, termina sul risultato di 0-1. Nel primo tempo i padroni disi rendono pericolosi in un paio di occasioni, senza però mai arrivare a concretizzare le azioni create. Nella ripresa, precisamente al 75?, sblocca il match Federico, appena subentrato dpanchina e fresco d’esordio con la maglia gialloblù. Pochi minuti dopo, al 77?, il Verona raddoppia con Milan Duric, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco.prova a recuperare nel finale ma il primo turno di Serie A termina con una sconfitta. Inter-News - Ultime notizie e ...

'Asl ripaga con 32.500 euro una donna scivolata all'ingresso della struttura. La vittima ha richiesto i danni e dopo quasi un anno il caso è stato chiusoAmichevoli internazionali: Atalanta,e Verona ko in Germania Pomerggio nero per le italiane impegnate in amichevole in Germania .' è uscita sconfitta 4 - 1 dal test a Berlino contro' Union ...in Olanda il Bologna , sconfitta 1 - 0 dall'Az Alkmaar. A ... Ko anche, battuto 2 - 0 in Germania dal Friburgo. A segno ...