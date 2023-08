Lecco | il corpo senza vita di un 56enne recuperato nel fiume Adda In corso le indagini per chiarire le circostanze del decesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Undi origini peruviane è stato ritrovato privo dinelle acque del, a, dove si era recato nelle prime ore del mattino del 19 agosto per fare un bagno insieme ad un amico. È stato quest’ultimo a lanciare l’allarme all’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la quale ha inviato sul posto personale sanitario insieme a carabinieri e Vigili del fuoco. Una squadra nautica è entrata in acqua con le moto per recuperare il cadavere dell’uomo, individuato vicino all’isola Viscontea, dove ilsi immette nel lago di Como. Ilè stato dichiarato ufficialmente deceduto dalla Croce rossa di. Secondo quanto riferiscetoday a risultare fatale potrebbe essere stata una congestione, ma le ...