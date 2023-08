Lecce-Lazio | Sarri | “Serie A più difficile | calendario non casuale”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – Ladovrà lottare per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. L’avvio del campionato diA 2023-2024 con una sequenza di trasferte impegnative non aiuta. Il tecnico biancoceleste Maurizioparla in conferenza stampa alla vigilia del match sul campo del. “Il campionato è, ci sono squadre più attrezzate di noi. L'anno scorso abbiamo beneficiato degli sforzi di altre squadre impegnate nelle coppe in Europa. Non penso che queste situazioni si ripetano, quindi sarà piùdell'anno scorso", dice. Ladovrà gestire il doppio impegno campionato-Champions: “Bisognerà vedere quanto ci costerà giocare in Champions. Per quanto riguarda il nostroin campionato, giocare tre delle ...