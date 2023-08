Lecce-Lazio | Sarri | “Calendario non casuale Siamo migliorati come rosa”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) “Il fatto che il mercato sia ancora aperto è uno scandalo. Cosìè uno scandalo che sia aperto a gennaio. In Italia ci lamentiamo che i mercanti abbiano in mano il mercato del calcio mondiale, ma che leggi abbiamo fatto per evitarlo? Facciamo un mercato di 10 giorni e vedrete che i procuratori conteranno molto meno. Mi risulta difficile parlare ora di mercato. Io vi ho sentito dire c****** su di me che mai avevo sentito. Il 75% delle notizie che avete scritto su di me erano bufale. Alla gente dovete far sapere la verità”. Lo ha detto in conferenza stampa l’allenatore della, Maurizioalla vigilia del primo match di campionato contro ilal Via del Mare. Poi sul: “Un mio amico statistico mi ha detto che fare le prime tre trasferte su quattro contro Juve, Napoli e Milan è ...