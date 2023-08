Lecce-Lazio | Sarri | “Calendario non casuale Siamo migliorati come rosa”

(Di sabato 19 agosto 2023) “Il fatto che il mercato sia ancora aperto è uno scandalo. Cosìè uno scandalo che sia aperto a gennaio. In Italia ci lamentiamo che i mercanti abbiano in mano il mercato del calcio mondiale, ma che leggi abbiamo fatto per evitarlo? Facciamo un mercato di 10 giorni e vedrete che i procuratori conteranno molto meno. Mi risulta difficile parlare ora di mercato. Io vi ho sentito dire c****** su di me che mai avevo sentito. Il 75% delle notizie che avete scritto su di me erano bufale. Alla gente dovete far sapere la verità”. Lo ha detto in conferenza stampa l’allenatore della, Maurizioalla vigilia del primo match di campionato contro ilal Via del Mare. Poi sul: “Un mio amico statistico mi ha detto che fare le prime tre trasferte su quattro contro Juve, Napoli e Milan è ...

FORMELLO - Maurizio Sarri e l'argomento mercato sempre indigesto. E poco importa se alla prima conferenza stampa della stagione, che anticipa, qualcuno gli chiede anche un punto sulle trattative. Il tecnico biancoceleste non ci sta e parla chiaro: "Domani giochiamo a, dove l'anno scorso abbiamo perso. Chiamate Lotito e ...FORMELLO - Maurizio Sarri apre ufficialmente la stagione della sua. Lo fa in conferenza stampa prima della trasferta contro il. Si gioca domenica sera alle ore 20:45. C'è un Milinkovic in meno, un Kamada in più. E una panchina lunga e di qualità, ...

Vigilia di Lecce-Lazio e Maurizio Sarri ne ha già per tutti. A cominciare dal mercato. "Già è uno scandalo che il mercato sia aperto con il campionato che comincia. Ora non mi metto a parlare di ...FORMELLO - Finalmente Maurizio Sarri in conferenza. Non ha parlato per tutta l'estate, lo farà alla vigilia della trasferta di Lecce, prima tappa della Serie A 2023-24.