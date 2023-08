Lecce-Lazio | D’Aversa | “Arriviamo in condizione ottimale | dobbiamo farci spingere dal nostro pubblico”

(Di sabato 19 agosto 2023) Roberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro la: “I ragazzi arrivano a questa partita in una. La partita è certamente impegnativa, conosciamo le difficoltà che ci attendono”. “Serve convinzione nei propri mezzi, nonostante l’avversario sia di quelli importanti.essere bravi ada 30mila spettatori che rappresentano senz’altro una marcia in più per noi”, ha proseguito il tecnico. Sui singoli: “L’impegno di Kaba è ipotizzabile, sceglierò solo all’ultimo ma fisicamente è pronto a giocare. Gallo anche è recuperato ed è al 100%. Rafia corre molto, ma forse è fin troppo generoso. Deve migliorare sotto l’aspetto dell’equilibrio. Non è ...

Ilha il suo nuovo numero 9, arriva Krstovic. Anche laha annunciato il ritorno di Pellegrini. Nuovo volto per il Cagliari: ufficiale Prati. Cogliamo l'occasione per ripassare tutti gli ...Cresce la preoccupazione Cronaca [ 19/08/2023 ] Impresa edile sconosciuta al Fisco: ricavi non dichiarati per 350 mila euro Attualità [ 19/08/2023 ]: i convocati di D'Aversa, nella ...Cresce la preoccupazione Cronaca [ 19/08/2023 ] Impresa edile sconosciuta al Fisco: ricavi non dichiarati per 350 mila euro Attualità [ 19/08/2023 ]: i convocati di D'Aversa, nella ...

Sarri: "Uno scandalo che si giochi col mercato aperto. Il nostro calendario Non credo sia casuale" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico ex Juventus ha presentato in conferenza stampa l'esordio dei biancocelesti al Via del Mare contro il Lecce: tutte le dichiarazioni ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...