Lecce | D’Aversa | «Lazio? Noi siamo in condizioni perfette»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 agosto 2023) Le parole di Roberto, nuovo allenatore del, sull’esordio in Serie A. Tutti i dettagli in merito Roberto, nuovo allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della. PAROLE – «I ragazzi arrivano con una condizione psico-fisica ottimale, domani sarà una partita impegnativa e quanto fatto finora non basterà. Affrontiamo la, che ha un allenatore che lavora già da diversi anni. Gallo è recuperato al 100% e può partire anche dall’inizio. Assenza Mlinkovic? È nota la sua importanza. C’è un giocatore simile come Vecino, ha le stesse caratteristiche. Le qualità dellasono tante altre».