Le più belle canzoni dei Deep Purple | Child In Time | Smoke On The Water e tanti altri

(Di sabato 19 agosto 2023) Esisterebbe un mondo senza Ian Gillan e soci? Probabilmente sì, ma sarebbe un mondo triste. Ecco i più grandi successi dei, una delle band più influenti della storia del rock. Hush (1968) Hush è il primo singolo dei, pubblicato nel 1968 nell’album di debutto Shades Of. Si tratta di una cover di una canzone scritta da Joe South e originariamente interpretata da Billy Joe Royal. Il brano è un esempio di rock psichedelico, con un ritmo incalzante e un organo Hammond protagonista. Offerta Shades OfR&P INTERNACIONAL ...

'Quella del Moro di Venezia è stata una delle campagnesentite di tutta la storia della Coppa America. Il lato umano di Gardini - racconta il fotografo Carlo Borlenghi - è stato la ...... dj della storica discoteca Pineta e la party band Showzer, per celebrare, ballare e cantare fino all'una di notte i migliori brani degli anni '70 e lehit dance del momento. L'invito per ...Divitini dopo aver immortalato leville appartenenti al Bel Paese (come Villa Adriana e la Reggia di Caserta) e aver suscitato l'interesse del Ministero dei Beni e delle Attività culturali ...