Le pagelle di Inter-Monza 2-0 | Lautaro show

(Di sabato 19 agosto 2023)didi questa sera, prima di campionato che ha visto prevalere i vicecampioni d’Europa con un netto 2-0 che non lascia dubbi o ombre sulla prestazione. Nell’assente Acerbi è De Vrij che prende il suo posto al della difesa dell’. Sommer tra i pali, scelto Thuram come spalla diMartinez in attacco. Per il resto è l’vista lo scorso campionato a debuttare questa sera. Solo panchina per Frattesi, Carlos Augusto, Cuadrado e Arnautovic. Ha cambiato molto ilma colpisce il debutto di due ex dell’: D’Ambrosio e Gagliardini ma in generale c’è curiosità per quella che lo scorso anno è stata la vera sorpresa positiva del campionato. Ledi ...

6 Sommer Il poco che fa, lo fa bene. Dove non arriva lui, lo aiutano i compagni. Un abbraccio a Darmian, un altro a Calhanoglu e passa la paura. 6.5 Darmian In attesa che arrivi dal mercato ...Esordio vincente per l'di Simone Inzaghi, che a San Siro regola il Monza con una doppietta di Lautaro Martinez (migliore in campo). Bene anche l'ingresso di Marko Arnautovic, appena arrivato dal Bologna. Di seguito ...Si scalda e anche la curva lo gasa con un coro: prende palla a centrocampo, semina il panico con un scatto e l'per poco non trova il raddoppio. (Dal 21' s.t. Arnautovic 7 : Alla prima vera ...

Inter - Monza, le pagelle di CM: È subito Lautaro Mania. E che esordio per Arnautovic. Calciomercato.com

Bastano 8’ per cancellare i rimpianti della gente interista per Lukaku e Dzeko: con un gol da due passi indirizza la notte nerazzurra. Nella ripresa, ancora lui, sigilla i primi 3 punti della stagione ...Prima giornata di Serie A, in scena a San Siro ino il match tra l’Inter di Inzaghi ed il Monza di Palladino: ecco le pagelle Comincia il campionato di Serie A per l’Inter che ospita a San… Leggi ...