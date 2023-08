Lazio | ufficiale | Fabiani è il direttore sportivo

Anche laha annunciato il ritorno di Pellegrini. Nuovo volto per il Cagliari:Prati. Cogliamo l'occasione per ripassare tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo ...A luglio 2022 entra nei quadri dirigenziali biancocelesti come direttore della squadra Primavera eWomen. Dopo l'addio di Tare è entrato ancora di più nel giro dei collaboratori di Lotito. Nell'...La conferma arriva con un comunicatodel club: ' La S. S.comunica che il ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra è stato affidato al sig. Mariano Fabiani, attuale ...

Angelo Mariano Fabiani è il nuovo direttore sportivo della Lazio. Già operativo dalle scorse settimane, prende il posto di Igli Tare. L'ex ds del Messina (nella prima esperienza in giallorosso conquis ...La Lazio ha ufficializzato la scelta del suo nuovo Direttore Sportivo: sarà Mariano Fabiani, finora responsabile del Settore Giovanile ...