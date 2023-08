Lazio | Sarri sbotta in conferenza | “Mi alzo e vado via”

(Di sabato 19 agosto 2023) Il tecnico della, Maurizio, è intervenuto instampa alla vigilia della prima partita di campionato contro il Lecce Lariparte dalla seconda posizione ottenuta lo scorso campionato. Senza dimenticare il ritorno in Champions League dopo alcuni anni da parte della squadra biancoceleste. La stessa che ha perso un elemento importante come Sergej Milinkovic-Savic (in Arabia Saudita), ma che allo stesso tempo ha acquistato calciatori di assoluto valore come Daichi Kamada, Gustav Isaksen, Nicolò Rovella e Luca Pellegrini (per quest’ultimo si è trattato di un gradito ritorno). Il merito di questa trasformazione, ovviamente, porta ad un nome e cognome: Maurizio. Il tecnico, pochi minuti fa, è intervenuto instampa. L’allenatore della ...

