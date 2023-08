Lazio | è già furia Sarri | “Calendario inaccettabile per chi è arrivato secondo”

(Di sabato 19 agosto 2023) Alla vigilia del debutto sul campo del Lecce il tecnico dei biancocelesti non nasconde la propria rabbia per il difficileche attende la squadra nelle prime giornate.

L'attaccante esterno danese èun nuovo acquisto a disposizione di Maurizio Sarri per la sua ...il Corriere dello Sport sta trattando per trasferirsi alla corte Mister Grassadonia nelleWomen .Temi, la scelta di far iniziare il campionato poco dopo Ferragosto e nel pieno di una nuova ondata di caldo e il calendario ostico che toccherà allanelle prime giornate. window.eventDFPready......sportivo della. L'ex dg della Salernitana, dopo aver ricoperto per mesi il ruolo di responsabile del settore giovanile dei biancocelesti, è stato promosso a direttore sportivo. L'annuncio,...