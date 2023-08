Lazaro | fatta con il Torino | due milioni risparmiati – TS

(Di sabato 19 agosto 2023) Valentinoè ormai vicino a diventare un nuovo giocatore dela titolo definitivo, dopo il prestito dello scorso anno. Con uno sconto di duedi euro, come riporta Tuttosport, rispetto alle cifre già stabilite per il riscatto. RISPARMIO – Come conseguenza alla cessione di Singo al Monaco per 10di euro, ilha accelerato per Valentino. Un vero e proprio ritorno, dopo il prestito della scorsa stagione, ma con il mancato riscatto da parte dei granata. Un riscatto fissato a 6di euro, ma ora diventano 4 quelli sborsati dalla società del capoluogo piemontese per assicurarsi l’esterno destro dell’Inter. Con uno sconto, di fatto, di 2di euro. Fonte: Tuttosport, Alessandro Baretti Inter-News - Ultime ...

22:15 18 Agosto Inter,per Fabbian al BolognaAccordo raggiunto tra Bologna e Inter per ... 2023 17:59 18 Agosto Anche l'Inter lavora alle uscite, in particolar modo a quelle di Fabbian e. ...... dinnanzi ad una valutazione da 15 milioni di eurodagli inglesi per il suo cartellino. A ... che ha già ceduto Gosens, dovrà cercare di piazzare in uscita un altro esterno come Valentino, ...E Samardzic lo è tanto che la richiestadalla famiglia Pozzo resta di non meno di 25/30 ... prima di affondare per Samardzic deve 'agevolare' l'uscita di qualche esubero (Sensi esu tutti).

Sky Sport | Torino, è fatta per il ritorno di Lazaro: i dettagli del contratto FantaMaster

Valentino Lazaro si è allenato con l'Inter nella giornata odierna, ma il passaggio del laterale al Toro non è in discussione. Farà le visite mediche martedì o mercoledì per i granata di Juric ...Il Torino è alle prese con il mercato in entrata, ma anche con quello in uscita sulle fasce. Dopo aver praticamente (ri)preso Lazaro, resta vivo anche l'interesse per Soppy, ...