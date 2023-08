Lavoro | allarme dai dati di Confartigianato | manca il 48% di manodopera

(Di sabato 19 agosto 2023) Per le imprese italiane è sempre più difficile trovare: nell’ultimo anno la quota di lavoratori introvabili sul totale delle assunzioni previste è passata dal 40,3% di luglio 2022 al 47,9% registrato a luglio 2023. Lo rileva un Rapporto disulla carenza di personale da cui emerge l’degli imprenditori per un fenomeno diffuso in tutta Italia e in tutti i settori, da quelli tradizionali fino alle attività digitali e hi tech. In particolare, le maggiori difficoltà di reperimento si riscontrano per i tecnici specializzati nella carpenteria metallica (70,5% di personale difficile da trovare), nelle costruzioni (69,9%), nella conduzione di impianti e macchinari (56,6%). A livello regionale, le imprese che faticano di più a trovare dipendenti operano in Trentino-Alto Adige, con il 61,6% del personale di ...

È "per "un fenomeno diffuso in tutta Italia e in tutti i settori, da quelli tradizionali ... affiancano l'offerta di pacchetti di welfare aziendale, flessibilità dell'orario di, l'...È "" per "un fenomeno diffuso in tutta Italia e in tutti i settori, da quelli tradizionali ... affiancano l'offerta di pacchetti di welfare aziendale, flessibilità dell'orario di, l'...Lo rileva un rapporto di Confartigianato sulla carenza di personale da cui emerge l'degli ... affiancano l'offerta di pacchetti di welfare aziendale, flessibilità dell'orario di, l'...

Lavoro, allarme dai dati di Confartigianato: manca il 48% di ... Il Denaro

Aggiornamenti di cronaca estera in apertura di “Radio anch’io”, in onda venerdì 4 agosto alle 6.30 su Rai Radio 1, e poi si parlerà di ‘oblio oncologico’ dopo il primo via libera della Camera al provv ...Confartigianato ha emesso un segnale di allarme riguardo alle sfide dell’assunzione di personale in Italia. Secondo un rapporto pubblicato dall’associazione, le imprese italiane stanno incontrando cre ...