Lautaro Martinez | «Thuram arrivato per darci una mano! Spero…»

(Di sabato 19 agosto 2023)è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-Monza, sfida che va in scena a San Siro alle ore 20.45 e valevole per la prima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN GIOCATORE IMPORTANTE –parla così prima di Inter-Monza: «? Un giocatore importanteperuna mano. Spero che oggi metta in campo quello che abbiamo preparato durante questa preparazione lunga e importante». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

1 Intervistato da Inter TV , l'attaccante e capitano dell'Inter,ha presentato così la gara col Monza. SAN SIRO - 'Emozionato ieri per l'allenamento a San Siro Volevo tornare a giocare qui a San Siro con la nostra gente che ci sostiene sempre. ......Tutto pronto per il fischio d'inizio di Inter - Monza al Meazza dopo i brividi per l'arrivo in ritardo della formazione ospite a causa del traffico trovato per arrivare. Queste le ...A centrocampo Mkhitaryan dovrebbe avere la meglio su Frattesi, mentre in attacco il nuovo acquisto Thuram affiancherà. Per quanto riguarda il Monza, il dubbio principale di Palladino ...

LIVE - Inter-Monza, le ufficiali: nessuna sorpresa, Thuram affianca Lautaro Martinez. Mkhitaryan in mezzo Fcinternews.it

Pronto a fare coppia con Marcus Thuram Lautaro Martinez, insignito dei galloni da capitano: “E' un giocatore importante, che arriva da ...Intervistato da Inter TV, l'attaccante e capitano dell'Inter, Lautaro Martinez ha presentato così la gara col Monza. SAN SIRO - "Emozionato ieri per l'allenamento a San Siro Volevo tornare a giocare ...