Lautaro Martinez | «Sempre dato tutto per l’Inter! Complimenti ai compagni»

(Di sabato 19 agosto 2023)è fra i protagonisti di Inter-Monza, la prima partita della stagione cominciata con un bel successo per 2-0 grazie alla sua doppietta. Ecco le sue dichiarazioni con Inter TV. VITTORIA PER PARTIRE BENE –è contento per il 2-0 di Inter-Monza: «Sono contento, perché abbiamo iniziato bene e abbiamo giocato un’ottima partita. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto quello che voleva il mister: faccio ia tutti, anche quelli che sono entrati dalla panchina. Sono stati tutti bravi. L’assist di Marko Arnautovic? L’ho ringraziato, è venuto per aiutarci e darci una mano. La fascia da capitano? È importante, mi sento più responsabile di prima. Hoper questa maglia e aiutato i ...

AGI - Ha cominciato con una doppietta,, a San Siro. Un 'idolo' dei tifosi che all'Inter ha dato i primi punti pesanti della stagione. Non facilissima, ma abbastanza agevole la vittoria nerazzurra. I nuovi sono già ...L' Inter starà pure cercando un attaccante sul mercato, ma il bomber ce l'ha in casa:segna 2 gol 'facili' e piega il Monza nel debutto della Serie A 2023/24. A San Siro tutto abbastanza facile per gli uomini di Simone Inzaghi che manda in campo, tra i nuovi acquisti, ...Esordio vincente per l'Inter di Simone Inzaghi, che a San Siro regola il Monza con una doppietta di(migliore in campo). Bene anche l'ingresso di Marko Arnautovic, appena arrivato dal Bologna. Di seguito tutti i voti del match a cura di Andrea ...

Inter, è subito super Lautaro: la sua doppietta stende il Monza La Gazzetta dello Sport

AGI - Ha cominciato con una doppietta, Lautaro Martinez, a San Siro. Un "idolo" dei tifosi che all'Inter ha dato i primi punti pesanti della stagione. Non facilissima, ma abbastanza agevole la ...Nell'altro match serale, il Genoa è stato travolto 4-1 da una Fiorentina già in gran forma. Le reti di Biraghi (4') e Bonaventura (12') ad inizio gara hanno aperto e di fatto chiuso i conti, ben prima ...