Lautaro Martinez | «Orgoglio essere capitano! Inter | partire bene»

(Di sabato 19 agosto 2023)è statocettato da Sky Sport prima dell'inizio di-Monza, match d'esordio nella Serie A 2023-24. Il suo pensiero a pochi minuti dal calcio d'inizio AMBIZIONE ?carico: «Sono molto contento eso dicapitano, ma non cambierà niente. Trasmetterò le solite cose, bisogna iniziare. Ci siamo preparati tanto e vogliamo iniziare col piede giusto. Obiettivo? Sono andati via tanti giocatori importanti, ma ne sono arrivati altri giovani e forti. Trasmettiamo in campo quello che abbiamo preparato».

1 Intervistato da Inter TV , l'attaccante e capitano dell'Inter,ha presentato così la gara col Monza. SAN SIRO - 'Emozionato ieri per l'allenamento a San Siro Volevo tornare a giocare qui a San Siro con la nostra gente che ci sostiene sempre. ......Tutto pronto per il fischio d'inizio di Inter - Monza al Meazza dopo i brividi per l'arrivo in ritardo della formazione ospite a causa del traffico trovato per arrivare. Queste le ...A centrocampo Mkhitaryan dovrebbe avere la meglio su Frattesi, mentre in attacco il nuovo acquisto Thuram affiancherà. Per quanto riguarda il Monza, il dubbio principale di Palladino ...

LIVE - Inter-Monza, le ufficiali: nessuna sorpresa, Thuram affianca Lautaro Martinez. Mkhitaryan in mezzo Fcinternews.it

Pronto a fare coppia con Marcus Thuram Lautaro Martinez, insignito dei galloni da capitano: “E' un giocatore importante, che arriva da ...Intervistato da Inter TV, l'attaccante e capitano dell'Inter, Lautaro Martinez ha presentato così la gara col Monza. SAN SIRO - "Emozionato ieri per l'allenamento a San Siro Volevo tornare a giocare ...