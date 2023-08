Lautaro Martinez | «Obiettivi Inter? I soliti! Attenzione al Monza»

(Di sabato 19 agosto 2023) Capitanè il primo giocatore della stagione che parla nel prepartita, e sarà anche titolare. In vista di, arriva il suo commento sulla partita che apre il campionato aTV. RIPARTENZA –presenta: «Non vedevo l’ora di tornare a giocare qua a San Siro, con la nostra gente che ci sostiene tanto sempre. Sarà bello uscire per il riscaldamento e vedere tutta la gente, è sempre un’emozione grandissima venire in questo stadio. Loro sono una squadra di qualità, che fa tanto possesso, quindi dovremo essere attenti. Ha attaccanti veloci e di gamba, speriamo di far bene e vincere.? I soliti, vincere i trofei e mettermi a dare una mano alla ...

...dalle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi daranno il via alla caccia per la seconda stella tanto sognata nelle ultime due stagioni e con un...Tra i maggiori candidati c'è, ma anche Dusan Vlahovic e Rafael Leao scalpitano. E occhio al solito Ciro Immobile, chiamato al riscatto dopo una stagione in chiaroscuro. Per non ...Davanti dovrebbero giocaree Thuram . Due assenze non da poco nella retroguardia di Palladino, costretto a fare a meno di Izzo, squalificato, e dell'infortunato Bettella. I due ex di ...

Infortunio terribile: Lautaro-Inter, nuovi guai in arrivo InterLive.it

Serie A 2023-2024, atto primo. Inizia la nuova stagione per l’Inter di Simone Inzaghi, che questa sera, nella cornice di un San Siro già sold out, ospiterà il Monza di ...Serie A 2023-2024, atto primo. Inizia la nuova stagione per l’Inter di Simone Inzaghi, che questa sera, nella cornice di un San Siro già sold out, ospiterà il Monza di ...