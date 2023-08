Laura Morante e il rapporto ‘misterioso’ con Nanni Moretti | “Mi ha ferita troppo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Il ritorno al Festival di Cannes è stata per l’attrice anche l’occasione di svelare alcuni retroscena sul suocon, che ormai venti anni fa la scelse come protagonista del film La stanza del figlio, vincitrice della Palma D’oro nel 2001. In particolare,ha svelato in che rapporti è oggi con il registae per quale motivo, all’epoca, lei fu l’unica del cast a non essere presente alla cerimonia di consegna: Non ero alla premiazione, unica del del cast. Perché? Bisogna chiederlo a lui,. Suppongo che non voleva che ci fossi. Non abbiamo mai chiarito l’episodio. Ogni tanto ci sentiamo, ci facciamo gli auguri per il compleanno, ma non è che siamo amici, lo eravamo vent’anni ...