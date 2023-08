L’Aquila Street Art | Arte e Polemiche Arcobaleno

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 19 agosto 2023) L'Aquila - L'Aquila, la città dal passato vibrante, si prepara a vivere un'esperienza artistica unica con l'avvio di un progetto diart all'interno del suo centro storico. L'iniziativa prende il via con la creazione di un suggestivo "tappeto"nel cuore della città, precisamente nell'area delimitata da via Tre Marie, via Patini, via Marrelli, piazzetta Machilone e fronte piazza. Questa porzione del centro storico, un tempo animata e vivace, si appresta a risplendere nuovamente grazie a un'iniziativa che incarna l'innovazione, l', il commercio e la cultura. L'amministrazione comunale ha accolto e sostenuto questo ambizioso progetto, facendo sì che una visione si traducesse concretamente nella realtà. Il talentuoso artista Daniele Gottastia ha firmato il primo progetto multicolore che si inserisce in questa ...