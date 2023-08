L’apppello virale di una cittadina di Vicenza | «Io minacciata di stupro | sono in pericolo di vita» La Polizia trova l’aggressore e lo arresta – L’intervista

Leggi su open.online

(Di sabato 19 agosto 2023) «terrorizzata. C’è un uomo che ha aggredito me e la mia famiglia e che ha minacciato di stuprarmi appena mi vedrà da sola. Si è presentato con un’ascia sotto casa mia, è statoto e dopo un giorno lo hanno liberato. Abbiamo paura, non abbiamo protezione e le istituzioni non rispondono». E’ stato un appello disperato quello di Lucilla Fazio, designer che aveva usato i social per chiedere aiuto alle istituzioni locali e nazionali e alla stampa perché si sente indie senza strumento alcuno per poter tutelare lei e la sua famiglia. La sua vicenda è il simbolo di una zona del tutto soggiogata dalle organizzazioni criminali in cui cittadini e istituzioni hanno le mani legate. Si tratta di un quartiere tra la stazione e il parco Campo Marzo di, in pieno centro storico. In ...