L'Al-Ahli ci riprova | dopo Zielinski | si puntano due centrocampisti E uno è dell'Inter

Commenta per primo L' Alha presentato un'offerta al Napoli per Piotr Zielinski . Se, come pare, il polacco dovesse rifiutare, gli arabi proveranno a convincere Llorente . Lo scrive The Athletic.Commenta per primo L' Alha presentato un'offerta al Napoli per Piotr Zielinski . Se, come pare, il polacco dovesse rifiutare, gli arabi proveranno a convincere Llorente . Lo scrive The Athletic.

L'Al Ahli ci riprova: vuole un nuovo big della Serie A Calciomercato.com