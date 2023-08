Lago di Garda | 20enne si tuffa per salvare il fratellino di 14 anni e muore annegata

(Di sabato 19 agosto 2023) La giovane Anna Lorenzi non ha esitato un istante quando ha visto il fratello in difficoltà, ma non è più tornata a riva. Inutile l'intervento dei soccorsi

Una ragazza è morta neldidopo essersi tuffata per cercare di salvare il fratellino in difficoltà. Secondo le prime ricostruzioni la giovane, che aveva 20 anni, si è tuffata in acqua a Corno , una località in ...Tragedia oggi pomeriggio aldidove una ragazza di 20 anni di Verona è morta dopo essersi tuffata dal pontile aper cercare di salvare il fratello di 14 anni che si trovava in difficoltà tra le onde. La giovane ...Tragedia oggi pomeriggio aldidove una ragazza di 20 anni di Verona è morta dopo essersi tuffata dal pontile a(Verona) per cercare di salvare il fratello di 14 anni in difficoltà. Il corpo della donna è stato ...

Lago di Garda, si tuffa per salvare il fratello: ragazza di 20 anni muore annegata la Repubblica

Una tragica fatalità ha colpito una giovane turista di soli 20 anni morta durante una gita nel comune di Garda, accompagnata da un'amica ...Si era tuffata nel lago di Garda per salvare il fratellino in difficoltà. Si chiamava Anna Lorenzi la giovane di 21 anni, residente a Verona, morta annegata nel pomeriggio di sabato 19 agosto.