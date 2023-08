L’abbaglio di Sarkozy e l’unione del mondo civile contro il fascismo russo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 agosto 2023) L’ex presidente francese Nicolasnon è esattamente il personaggio pubblico più adatto a dare lezioni di geopolitica alcontemporaneo, avendo creato ai suoi tempi parecchio caos in Africa ed essendosi voltato dall’altra parte quando Vladimir Putin ha invaso la Georgia nelle prove generali della guerra in Ucraina, cominciata nel 2014 e continuata su larga scala un anno e mezzo fa. Eppure la sua intervista a Le Figaro ha fatto ugualmente il giro delin un’estate in cui le cancellerie e i vertici militari della Nato si chiedono che cosa stia succedendo in Ucraina, a che punto sia laffensiva liberatrice dei partigiani di Kyjiv, fino a dove si spingeranno le armate imperialiste del Cremlino e, soprattutto, quanto resisterà ancora la solida alleanza del...