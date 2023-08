LA SVOLTA DI MEDIASET | QUANTO È DAVVERO SVOLTA?

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 19 agosto 2023) A cura di Manuel Martella – I palinsestidi quest’estate hanno fattoscalpore: per settimane si è parlato di questa “rivoluzione”, ma fino a quando può essere considerata tale? Tra le varie uscite di scena si è parlato soprattutto di quella di Barbara D’Urso, usata come capro espiatorio di ciò che ha offertonegli ultimi anni ma, di fatto, non l’unica ad avere avuto la colpa di aver portato l’azienda agli eccessi ben noti, sia nel daytime che in prime time. In prime time, più di tutti gli altri programmi, è stato il Grande Fratello quello ad aver subito l’inserimento di limiti che hanno a che fare con la sensibilità e con il rispetto dei singoli e del pubblico nel suo insieme. Mapubblico extra può sbarcare su Canale 5 per vedere l’ennesima edizione del Grande Fratello che, seppure ...