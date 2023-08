La serie A? Vi dico io chi vincerà lo scudetto | la profezia di Marocchi

(Di sabato 19 agosto 2023) Giancarlo, talent della nuova stagione di Sky che inizia domani con laA e che avrà tra gli opinionisti Josè Mourinho, mette le mani avanti: «Mi chiede una panoramica sul campionato ora, con tutte le squadre ancora incomplete o alla disperata ricerca di pedine in ruoli scoperti?». Sì, Giancarlo, gliela chiediamo. «E vabbè, ma tra un mese potrebbe cambiare tutto, non vedete che ogni giorno salta fuori una trattativa nuova?». Insistiamo. Ecede. Il Napoli campione parte domani a Frosinone con losul petto ma anche con la pancia piena? «Può essere che alcuni giocatori si sentano più sicuri di sé dopo unoincredibile. Ma il rischio è che pensino di essere molto bravi, troppo. Quindi poco attenti a ciò che dirà loro Garcia, che è comunque un buon ...

Il tecnico francese, al ritorno inA dopo l'esperienza alla Roma, però per il suo match di ... Sono motivato, noncome non mai, ma come sempre " ha concluso Garcia - . Ora iniziamo, arriva la ...... Fabio Grosso ha detto la sua sul nuovo campionato diB che parte stasera con Bari - Palermo. ... "Per quanto riguarda le favoriteche sono due, Palermo e Parma. Ma anche le retrocesse ...solo che sono curioso di scoprirlo in corso d'opera. Arriva un allenatore che mi piace come approccio ed è bravo come tecnico, però abbiamo avuto un tecnico come Spalletti che viveva in modo ...

Orsi si sbilancia: "Per la Serie A dico Parma" Forza Parma

Folla di cosplayer e di fan per le prime due puntate della nuova serie tv spin off della saga di Star Wars ...La spadaccina Jedi è la protagonista di un live action in dieci puntate, che promette colpi di scena e relazioni fra personaggi mai viste prima. La serie disponibile dal 23 agosto su Disney+ ...