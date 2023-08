La prima tronista a Uomini e Donne oggi è irriconoscibile | Che razza di fine!

(Di sabato 19 agosto 2023) Lucia Pavan è stata lain assoluto di, ma che fine ha fatto? Ècontinua ad avere successo tra gli italiani rimanendo uno dei programmi più seguiti di Mediaset. Anche col cambio di rotta voluto da Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi non ha nulla da temere: le sue trasmissioni sono insostituibili.va in onda dal 1996, anche se non è nato col format che conosciamo tutti: inizialmente la formula era quella di un talk show dove gli ospiti parlavano dei propri problemi coniugali o familiari, approfondendo temi come il divorzio, il tradimento, i problemi coi figli e sul lavoro, e così via. Il programma seguì questa formula ...

Solo un mese fa, l'exdi Uomini e Donne Andrea Zelletta e la compagna Natalia Paragoni hanno annunciato la ... "Saranno c**** miei come..." Pocodella nascita della piccola Ginevra , ...Le precedenti polemiche per la lontananza da casa Non è lavolta che l'exdi Uomini e Donne si ritrova a dover fronteggiare delle critiche. Qualche settimana fa, infatti, Andrea ha ...La bambina è la terza nata dal matrimonio con Marco Fantini,di Uomini e Donne, con cui ... Beatrice Valli, i commenti negativi per la foto in cui allatta la figlia Matilda Luce Non è la...

Flora Canto, confessione sconvolgente sul marito: prima di farlo ... Metropoli Notizie

L'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta si è ritrovato a dover rispondere alle critiche dei fan per alcune foto della figlia Ginevra. Ecco cosa è successo!Da Veronica Rimondi che annuncia la fine della storia con Matteo Farnea, a Samuele Carniani che lascia intendere ad una maretta in corso con l'ex tronista Roberta Ilaria Giusti. Resistono invece Lavin ...