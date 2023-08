La nave Aurora di Sea Watch con 72 persone a bordo entra a Lampedusa contro le indicazioni “Non sappiamo se saremo bloccati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) “Stiamondo al porto di. Le autorità ci hanno dato il permesso di sbarcare lesalvate”. Lo annuncia la ong Seache da ore si trovava in difficoltà con 72dellae l’indicazione del porto di Trapani. “Non è chiaro – fanno sapere gli umanitari – sesarà bloccata“. “Ciò che è certo è che non avevamo scelta. Salvaguardare leè la nostra priorità e Trapani – concludono – non è mai stata un’opzione praticabile“. “Le autorità italiane hanno assegnato deliberatamente un porto irraggiungibile alla nostra. Abbiamo bisogno al più presto di un’autorizzazione per raggiungere, porto più vicino, o del ...