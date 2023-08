La manovra smonterà le promesse elettorali di Meloni | cosa salta | dalle riforma delle pensioni agli stipendi più alti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 19 agosto 2023) La partita dellasi preannuncia complicata. Una legge di Bilancio da 25-30 miliardi che rischia di mandare in frantumi diversedel governo. Non ci sarà l’abolizione della legge Fornero, così come non verranno alzate leminime a mille euro. E non ci sarà l’estensione della flat tax. Il ritorno del Patto di stabilità eregole fiscali comunitarie preoccupa. Soprattutto dopo che la crescita si è fermata, con tanto di trimestre negativo (-0,3%) da aprile a giugno. Anche il turismo è andato peggio del previsto e le speranze del governo, che pensava di poter contare su un Pil maggioreattese, si infrangono contro la realtà. Quanti soldi ha il governo per laIl governo può contare su 4 miliardi ...