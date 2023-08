La Jomi Salerno sfida le big della pallamano internazionale al torneo di Nuoro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMeno di una settimana al primo impegno ufficialenuova stagione per la. Le Campionesse d’Italia in carica, infatti, saranno di scena in Sardegna dal prossimo 24 agosto. Nel“Città del Redentore”, le salernitane figureranno tra i top club italiani ed europei, con formazioni provenienti dall’Ucraina, dalla Norvegia e dalla Francia. Un’occasione importante, dunque, per mettersi per la prima volta alla prova nella stagione da poco cominciata e per testare in campo quanto finora sperimentato nel corsopreparazione estiva. Archiviata la fase dedicata esclusivamente al lavoro atletico, da qualche giorno infatti le atlete allenate da Francesco Ancona sono passate a quello con la palla. Ildi ...