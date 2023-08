Josè Mourinho è molto duro contro Matic . Nella conferenza stampa di presentazione della prima giornata di campionato, che vedrà i giallorossi affrontare la Salernitana di Paulo Sousa , il tecnico ...... "I criminali non devono essere incoraggiati dalla'terra per la pace'. Non ci sono 'nuovi ... L'incoraggiamento di Sarkozy è una complicità diretta in un crimine cheda anni". Medvedev: "......di rilevanza internazionale come il Meeting di Rimini richiede un lavoro di preparazione che... 'Vagliate tutto e trattenete il valore': ladi san Paolo è il principio ispiratore dell'Aic. ...

La dura frase di Mourinho sul ‘signor’ Matic prima di Roma-Salernitana: “Cosa devo aggiungere” Corriere dello Sport

Josè Mourinho è molto duro contro Matic. Nella conferenza stampa di presentazione della prima giornata di campionato, che vedrà i giallorossi affrontare la Salernitana di Paulo Sousa, il tecnico ...I campioni olimpici di Tokyo sono ancora i signori del Nacra 17 nella regata iridata di L’Aia. Hanno conquistato la carta olimpica per l’italia ...