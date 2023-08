La causa di abusi su minori contro le società di Michael Jackson andrà in tribunale | i portavoce rompono il silenzio

(Di sabato 19 agosto 2023) James Safechuck e Wade Robson sono riusciti a far tornare inlasuglisessuali. I due protagonisti del documentario Leaving Neverland sostengono di aver subitodae, di più, accusano leMJJ Productions e MJJ Ventures di aver coperto le presunte violenze. Secondo il loro racconto, il Re del Pop avrebbe abusato di loro quando avevano rispettivamente 7 e 14 anni. Nel 2017 la loroera stata rigettata perché aveva superato i limiti della prescrizione secondo la giurisprudenza della California. Nel 2020, però, una nuova leggei reati suiera andata a loro favore, dunque Safechuck e Robson avevano chiesto di riaprire il caso. Secondo il New York ...

Michael Jackson, ripartono le cause per i presunti abusi sessuali RaiNews

