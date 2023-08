La Cassazione ha condannato la Lega per aver definito «clandestini» le persone migranti

(Di sabato 19 agosto 2023) Per alcuni manifesti appesi nel 2016 per protestare contro l'arrivo di 32 richiedenti asilo in una parrocchia di Saronno

INFATTI, LASEZIONE CIVILE NEL RESPINGERE IL RICORSO PRESENTATO DAL PARTITO DELLA LEGA DI SALVINI, CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE LO AVEVAIN SEDE CIVILE PER L'AFFISSIONE ...La Corte diha infatti rilevato che le persone in questione avevano richiesto asilo , pertanto non considerabili come clandestini, e hala Lega al pagamento di un risarcimento ...... con il Carroccio che era statoa un risarcimento in favore delle due associazioni. La ... Secondo la, infatti, gli stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano perché ...

La Cassazione condanna la Lega: «I richiedenti asilo non sono clandestini» Avvenire

Per alcuni manifesti appesi nel 2016 per protestare contro l'arrivo di 32 richiedenti asilo in una parrocchia di Saronno ...