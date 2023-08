... Hilary fa paura e ha spinto il National Hurricane Center americano a emettere la prima allerta della storia per una tempesta tropicale per il sud della. L'amministrazione sta monitorando ...Allerta inper Hilary, l'urgano di categoria 4 che si avvicina pericolosamente alla costa e minaccia piogge violente e inondazioni. Con venti fino a 230 chilometri all'ora, Hilary fa paura e ha spinto ...Il Principe è sempre più isolato in, mentre Lady Markle se la spassa con gli amici e ... Buckingham Palace. All'idea di doversi riprendere Harry , Buckingham Palace. Infatti, la ...

La California trema per l'uragano Hilary, allerta nel sud Agenzia ANSA

Allerta in California per Hilary, l'urgano di categoria 4 che si avvicina pericolosamente alla costa e minaccia piogge violente e inondazioni. (ANSA) ...Se il Canada sta facendo i conti con oltre 200 incendi, lo Stato della California si sta invece preparando all'arrivo dell'uragano Hilary, di categoria 4.