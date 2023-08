(Di sabato 19 agosto 2023) Christine Lagarde ha preso carta e penna e ha scritto alitaliano per esprimere le perplessita' della Bce sulla decisione di imporre unasugli extraprofitti delle. La lettera ...

... il governo Meloni punta su Cipollone allaNiente da fare per Daniele Franco. Non sarà lui a guidare la Bei, la Banca europea degli investimenti. Secondo quantola Stampa, il prossimo ...Le critiche dellariguarderebbero sia la sostanza che la forma : il Corriereche al governo si contesta anche la mancata comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e alla. Il ...Christine Lagarde ha preso carta e penna e ha scritto al governo italiano per esprimere le perplessita' dellasulla decisione di imporre una tassa sugli extraprofitti delle banche. La lettera dovrebbe arrivare sulla scrivania della premier Giorgia Meloni e su quella del ministro dell'Economia Giancarlo ...

La Bce scrive al governo e critica la tassa sulle banche - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Christine Lagarde ha preso carta e penna e ha scritto al governo italiano per esprimere le perplessita' della Bce sulla decisione di imporre una tassa sugli extraprofitti delle banche. La lettera ...Niente da fare per Daniele Franco. Non sarà lui a guidare la Bei, la Banca europea degli investimenti. Secondo quanto scrive la Stampa, il prossimo presidente sarà la vicepremier e ministro del Tesoro ...