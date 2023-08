La Bce | Patto di stabilità entro l' anno

Ladetta i tempi della riforma deldi stabilità, da mandare in porto non oltre la fine dell'anno. Una manciata di mesi in cui dovrebbe risolversi la conflittualità fra i diversi Paesi dell'...E quanto si legge in un parere della Banca Centrale Europea sulla riforma deldel 5 luglio scorso ma pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale dellUnione. La, si legge nel parere, sollecita ...Non solo banche: il parere lasuldi stabilità Nel parere sulla proposta di riforma deldi stabilità laafferma che è cruciale che "gli aggiustamenti di bilancio non arrechino ...

Patto di Stabilità, BCE: fondamentale un accordo entro la fine dell ... LA STAMPA Finanza

La Banca Centrale Europea sollecita l'Unione a raggiungere un accordo sulla riforma della governance economica entro la fine del 2023 per incentivare investimenti pubblici e favorire la crescita.