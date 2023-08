Ko?akowski | il potere della ragione in tempi di massima irrazionalità

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 19 agosto 2023) Il filosofo polacco Leszek Ko?akowski incarnò ilindi. Iniziò il suo itinerario intellettuale come giovane ed entusiasta pensatore stalinista nella devastata Polonia del secondo Dopoguerra. Scrisse la sua tesi di laurea sul pensatore ebreo Spinoza e, ben presto, si convinse che vi fosse qualcosa di profondamente corrotto al cuore del sistema comunista. La ribellione revisionista Ko?akowski, in seguito alla morte di Stalin, guidò il risveglio criticofilosofia polacca da quello che poteva essere definito, con una frase kantiana, il “sonno dogmatico” marxista-leninista. E articolò, in modo altamente persuasivo, la ribellione revisionista, ovvero la ricerca di un marxismo alternativo, radicato nello slancio ...